Prague Kemp Letňany - Visací zámek Mean Mesiah, E!E

Přijďte si k nám užít to správné léto. O pořádnou dávku muziky se 14. 8. 2021 postará Visací zámek, Mean Mesiah a E!E

Areál se pro vás otevírá v 16:00 a uzavírá se ve 23:30.

VISACÍ ZÁMEK

Visací zámek (familiérně Visáči) je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982. Kapela hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Hity jako Uniformy nebo Dopravní značky položily ideový základ moderního českého anarchopacifismu, ostatní raná díla skupiny Visací Zámek jsou zase pevně rozkročena mezi vypjatým nihilismem a raným postmodernismem. Během 90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době se kapela vrací k punkovým kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka punku.

Při koncertech kapely bývají provolávána hesla „Punk's not dead, vy volové či úprava hesla „Punk's not dead“ na „Punk's not sweet“, která se stala pro kapelu tradičními.

MEAN MESIAH

Progressive industrial metalová kapela z České republiky. Aktuální album Divine Technology vyšlo 5. května 2020.

Mean Messiah založil multiinstrumentalista a producent Dan Friml, bývalý člen legendárních kapel Sebastian, Apostasy a mnoha dalších projektů napříč žánry. Dan je uznávaný hudební producent, zvukový inženýr a studiový hráč.

E!E

Skupina E!E hraje punk, punk-rock. Mezi vzory patří skupiny The Clash, Ramones, Sex Pistols či The Exploited. Texty reagují na aktuální dění (např. Skins, Lochotín), partnerské vztahy (O ženách, Poslouchej, O lásce), život člověka pracujícího v továrně (ČKD, Práce, Dělník), nechybí ani témata politická (Míša, ABA-16-10, Náměstek). V repertoáru kapely se objevují, také coververze například písně Chodím po Broadwayi (Číro), Král a Klaun od Karla Kryla (O Králi), Belfast od Boney M. (Víme), Homicide od kapely 999 (Humusák) či písně Should I Stay Or Should I Go od kapely The Clash (Kleš). Coververze jsou vždy opatřeny českým textem. Mezi největší hity kapely patří písně Poslouchej, Pogo, Humusák, Míša, Hovno a Nasraná.