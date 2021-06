Prague Kemp Letňany - Carmen - koncertní verze

V areálu letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA se budou po téměř celé léto od 1. července do 21. srpna 2021 odehrávat živá vystoupení hudebníků a těšit se také můžete těšit na slavné muzikály Hudebního divadla Karlín.

Nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla Karlín se vrátil!

Muzikál Carmen mezinárodně uznávaného amerického skladatele Franka Wildhorna shlédlo po světové premiéře v Praze téměř tři sta tisíc diváků! Platinová deska za 12.000 prodaných hudebních nosičů! Nádherné melodie muzikálu Carmen a napínavý příběh lásky a zrady ve skvělém hereckém obsazení opět od října 2015 na scéně Hudebního divadla Karlín. Carmen je zpět v původním obsazení. V hlavní roli Carmen výhradně Lucie Bílá.

O muzikálu

S Carmen přišla v roce 2008 do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nechyběla ani odvážná cirkusová čísla. Hvězdné obsazení a nádherná hudba Franka Wildhorna, to je zážitek, jaký Praha do té doby ještě nepoznala. Poprvé v historii se v Praze ve světové premiéře inscenovalo dílo renomovaných broadwayských autorů!

Nová verze tématu, kterou pro Hudební divadlo Karlín psala trojice zkušených amerických autorů, není stejná jako původní kniha nebo opera. Není to „moderní verze" Carmen, ale příběh Carmen „inspirovaný".

Světová premiéra proběhla 2 a 3. října 2008.

Derniéra: 9. června 2012

Obnovená premiéra proběhla 29. a 30. října 2015 v Hudebním divadle Karlín

Osoby a obsazení

Dasha Dasha patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky. Je držitelkou ceny Thálie za rok 2010 a vystupuje jako sólistka Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Podílí se na mnoha úspěšných hudebních projektech,...