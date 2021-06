Letní kino - Velký Gatsby

Nenechte si ujít nové letní kino. Po necelých dvou měsících úspěšného provozu nabídne totiž AutoKino Ledárny svůj program i divákům bez aut, jako letní kino!

Od 25. června si projekce v prostor u bývalých Ledáren v Braníku budou moci užít jak motoristi, tak milovníci letních kin. Kapacita KINA LEDÁRNY bude cca 20 vozidel a 100 lehátek. Letní gastrokino bude i nadále nabízet kvalitní filmový a kulinářský program pro širokou veřejnost.

Sobota 31.7. Velký Gatsby

(režie Buz Luhrmann, 2013, 142 min)

Originální adaptace slavného románu F. Scotta Fitzgeralda s Leonardem Di Capriem v titulní roli.

V režii Buze Luhramanna ožívá vizuálně strhující variace na opojný „jazzový věk“ bouřlivých dvacátých let. Byla to doba, kdy nečekaná hospodářská prosperita byla často vykoupena ztrátou morálních hodnot a „stará“ aristokracie těžce snášela nastupující konkurenci z řad nejrůznějších zbohatlíků, z nichž mnozí byli zapojeni do bujícího organizovaného zločinu…