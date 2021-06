Letní kino - Rosemary má děťátko

Nenechte si ujít nové letní kino. Po necelých dvou měsících úspěšného provozu nabídne totiž AutoKino Ledárny svůj program i divákům bez aut, jako letní kino!

Od 25. června si projekce v prostor u bývalých Ledáren v Braníku budou moci užít jak motoristi, tak milovníci letních kin. Kapacita KINA LEDÁRNY bude cca 20 vozidel a 100 lehátek. Letní gastrokino bude i nadále nabízet kvalitní filmový a kulinářský program pro širokou veřejnost.

Pátek 30.7. Rosemary má děťátko

(režie Roman Polanski, 1968, 136 min)

Mistrovský psychothriller Romana Polanského s mladičkou Miou Farrow v hlavní roli, natočený podle knihy Iry Levina.

Mladá katolická hospodyňka Rosemary Woodhouseová a její manžel, začínající herec Guy, se v touze založit rodinu nastěhují do starého newyorského činžáku Bramford, který je opředen temnými příběhy tajemných obyvatel a děsivých událostí. Mladý pár se zanedlouho seznámí se starými a poněkud výstředními sousedy Romanem a Minnie Castevetovými – a Rosemary krátce nato nečekaně otěhotní. Zatímco je nezkušená matka systematicky odtrhávána od svého okruhu příbuzných a přátel, na povrch začnou vyplouvat znepokojivé náznaky dobře promyšleného satanského spiknutí - zřetězení detailů, které postupně vyvolávají Rosemaryino podezření. Jsou to jen náhody či představy psychicky labilní rodičky? Proč vlastně každý tak ochotně nabízí pomoc? A navíc, jak to všechno může Guy dovolit?