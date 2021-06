Letní kino - Lola běží o život

Nenechte si ujít nové letní kino. Po necelých dvou měsících úspěšného provozu nabídne totiž AutoKino Ledárny svůj program i divákům bez aut, jako letní kino!

Od 25. června si projekce v prostor u bývalých Ledáren v Braníku budou moci užít jak motoristi, tak milovníci letních kin. Kapacita KINA LEDÁRNY bude cca 20 vozidel a 100 lehátek. Letní gastrokino bude i nadále nabízet kvalitní filmový a kulinářský program pro širokou veřejnost.

Pátek 2.7. Lola běží o život

(režie Tom Tykwer, 1998, 81 min)

Ikonický film, který vystřelil na hvězdnou dráhu německého režiséra Toma Tykwera. Jedna dívka, jeden kluk, sto tisíc marek a tři varianty příběhu…

Berlín. Letní den, v němž minuty rozhodují o lásce, životě a smrti. Lole a Mannimu je něco přes dvacet a jsou milenci. Manni pracuje jako kurýr pro pochybného překupníka s auty. Poslední akce však nedopadne podle plánu. Vletí v metru do náruče revizorům a ztratí igelitku se 100.000,- DM, které si má šéf za dvacet minut vyzvednout. Zoufalý Manni volá Lole. Co si počít? Když ty peníze nesežene, zemře. Lolin mozek pracuje naplno. Má dvacet minut na to, aby sehnala sto tisíc, dvacet minut na záchranu Manniho života. Lola vyrazí z domu do ulic Berlína vyběhat sobě a Mannimu život, sehnat nějak někde sto tisíc. Lola běží ne jako, ale o život.