Od PaKulu ke Kongresáku

O minulosti a budoucnosti vyšehradské dominanty. Kongresové centrum Praha slaví 40. výročí svého slavnostního otevření, ke kterému došlo 2. dubna 1981. Monumentální Palác kultury si tehdy přišlo prohlédnout 110 000 návštěvníků.

Budova, o jejíž výstavbě rozhodla vláda v únoru 1975, začala na okraji Nuselského úrdolí vyrůstat v roce 1976 – hotová byla tedy za pět let. Z architektonického hlediska je dnešní Kongresové centrum kopií obdobné stavby, která vyrostla v polovině 60. let v Hamburku.Prostory budovy zažily sjezdy komunistů, horníků či zemědělců, světové kongresy žen i míru, v novodobé éře pak zasedání Mezinárodního měnového fondu a NATO nebo setkání s dalajlámou. Také ovšem rockové a jazzové festivaly a několik muzikálů.

21. června ožije Kongresové centrum Praha výstavou o historii této dominanty Vyšehradu, která dodnes skrývá 46 výtahů, 70 sálů a salónků, dlažbu o rozloze 2,5 hektaru, trubky vzduchotechniky, které by rozvinuté dosáhly až do Plzně. Zkrátka je se na co těšit!