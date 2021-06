M. Macourek: Racajda (Tonka Šibenice)

Milena Kleinerová byla za výkon v roli Antonie Havlové v představení Racajda zařazena do širší nominace na cenu THÁLIE 2016

Životní zpověď prostitutky, která stanula u Posledního Soudu, kde se rozhoduje o jejím životě a její cestě do ráje, nebo do věčného zatracení… Humorný i dojemný příběh ženy, která se nebála milovat život i se všemi jeho nástrahami, protože…„Taková hezká písnička, něžné pohlazení a hlt dobrého koňaku – to jsou věci, pro které stojí za to žít, i v tom srabu!“

Osoby a obsazení:

Antonie Havlová: Milena Kleinerová

Pán Bůh: František Kreuzmann (z hlasového záznamu)

Přísedící: Václav Luks (z hlasového zázamu)