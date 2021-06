I. Örkény: Kočičí hra + večírek na zahájení sezóny 2021/2022!

Herecký koncert Valérie Zawadské, kterým otevíráme novou, doufáme, že již post-covidovou, sezónu. A po představení pro vás chystáme společný večírek!

Po odlmce, která byla bez vás, našich úžasných diváků, smutná a dlouhá, to opět rozjíždíme. Naplno a již 9. sezónu! Proto vás srdečně všechny zveme na mejdan. A protože vás opět budeme moci bavit – myslíme, že je co slavit. Dobré jídlo, dobré pití a společný večírek s našimi herci je začátek, který si nesmíte nechat ujít! My už se na vás totiž nesmírně těšíme!!! :o))