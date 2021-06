Pátrání po Golemovi

Zveme vás na dobrodružnou procházku uličkami Prahy se zkušeným průvodcem. S naší rodinnou hrou objevíte, kde je ukrytý tajemný . Děti i dospělí se formou hry ponoří do záhadných příběhů staré Prahy.



Pomocí znamení na tajemné mapě se vydají na objevitelskou cestu k místu, kde Rabi Löw ukryl GOLEMA.



Děti se naučí pracovat s MAPOU, což jistě využijí na vašich dalších dobrodružných výpravách :). Kromě toho se dozvíte spoustu zajímavostí a historek, o kterých jste možná ani nevěděli.



Odhalte skoro 500 let staré tajemství, kde ukryli Rudolf II. a Rabi Löw Golema. A nakonec na vás bude čekat PŘEKVAPENÍ.



Trasa začíná u vstupu do Pražského hradu a končí u Staroměstského náměstí. Celá procházka je dlouhá cca 3 km a obsahuje celkem 9 zastavení, trvá necelé 2 hodiny a bude vám k dispozici certifikovaný průvodce.



Každé zastavení vás přivede k nějaké zajímavé památce, kde se hráči dozvědí poutavou formou její historii. Vše je spojené do smyšleného příběhu, na jehož konci hráči objeví, kde je ukrytý legendární Golem.



Koná se za každého počasí, ruší se jen při jeho extrémní nepřízni.

Těšíme se na vás!