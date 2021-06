Balada pro banditu

„Zabili, zabili, chlapa z Koločavy…“

Láska, zrada, nezkrotná touha po svobodě, úplatnost, pomsta, vražda - taková a mnohá další témata v sobě skrývá tato nádherná balada, ve které se snoubí napínavé činoherní situace s krásnými písněmi.

Nikola Šuhaj byl skutečnou historickou figurou a zahynul 16. srpna 1921. Spisovatel Ivan Olbracht pobýval několik let na Podkarpatské Rusi, zpracovával příběhy vyprávěné místními lidmi a v roce 1933 stvořil tuto legendární literární postavu, za níž dokonce dostal Státní cenu za literaturu. V polovině sedmdesátých let minulého století námět zpracovali Milan Uhde a Miloš Štědroň do divadelní podoby a režisér Zdeněk Pospíšil jej nastudoval v divadle Husa na Provázku. Pospíšil se pod text i podepsal, protože Milan Uhde byl v té době zakázaným autorem a nemohl se zúčastnit ani premiéry. Na základě divadelní inscenace vznikl známý film režiséra V. Síse s M. Donutilem a I. Bittovou, písně ze hry doslova zlidověly.

Vytvořit na zapřenou a v konspiraci jeden z nejúspěšnějších českých jevištních evergreenů patří jako projev touhy po svobodě k výjimečným český kulturním činům. Dílo od doby svého „banditského“ vzniku, jak dokazuje řada jeho dalších scénických uvedení, neztratilo svou sílu a inspirativnost.