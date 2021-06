Letní slavnosti staré hudby - A cappella

Program

Lasso, Stoltzer, Lechner



Orlando di Lasso (1532–1594)

Hieremiae prophetae lamentationes et aliae piae cantiones

(Lamentace pro Zelený čtvrtek a Bílou Sobotu)



Thomas Stoltzer (ca 1480–1526)

Herr, wie lang wilt du mein so gar vergessen?



Leonhard Lechner (ca 1553–1606)

O Menschenkind, merk eben

Selig ist der gepreiset

Herr, decke mich in deiner Hütte

Gott gibt, Gott nimmt