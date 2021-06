Rychle a zběsile 9

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet. A protože Jakobovi pomáhá s realizací jeho plánů geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), se kterou jsme se seznámili v předchozím díle, musí Dominic tváří v tvář přesile dát znovu dohromady „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, středoamerickou džungli a historické uličky Edinburghu až do Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.

Hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Cardi B, Jim Parrack, Martyn Ford, Ozuna, Thue Ersted Rasmussen, Sung Kang, Amber Sienna, Jason Tobin, Shad Moss, Miraj Grbic, Jimmy Star, Kurt Russell