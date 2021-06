Letní kino na Pragovce - Filmy na rozstřel

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

V rámci večera „Filmy na rozstřel“, si budou sami diváci moci vybrat jeden ze tří filmů, který bude následně uveden.

Sex ve městě / Michael Patrick King / USA 2008 / 139 min. – Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav – Carrie a jejích tří nejlepších kamarádek Samanthy (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) a Mirandy (Cynthia Nixon) – a vypráví o tom, co prožívají na Manhattanu čtyři roky po skončení oblíbeného seriálu, natočeného v produkci HBO. Úspěšná novinářka Carrie Bradshawová (Sarah Jessica Parker) s ještě sžíravější ironií vypráví další kapitolu příběhu o sexu, lásce a nezávislých Newyorčankách posedlých módou. Snímek zastihuje čtveřici v době, kdy se snaží nejen rozvíjet kariéru a fungující vztahy, ale zároveň se připravují na mateřství, svatbu a koupi nemovitostí na Manhattanu. Některé problémy však Manhattanem teprve začínají.

Casablanca / Michael Curtiz / USA 1942 / 102 min. – Spolu s Občanem Kanem (1941) je Casablanca (1942) patrně nejslavnějším dílem hollywoodské kinematografie a vítězem mnoha různých žebříčků o nejlepší film všech dob. A zcela po právu. Casablanca je výsledkem toho nejlepšího, co klasický Hollywood vždy reprezentoval. Je formálně dokonalým dílem hollywoodského studiového systému, nabízí romantický příběh dvou slavných hvězd stříbrného plátna a pod vší tou dokonalou slupkou disponuje silným morálním apelem, který nezestárl ani po téměř 80 letech. Casablanca je zásadní světové dílo, které tvořilo dějiny a dělá film „opravdovým filmem“.

Hlavním hrdinou snímku je apolitický Američan Rick, který v Casablance, patřící vichistické Francii, vede na počátku 40. let podnik Ricks Café American. Zde se setkávají gauneři, herci, místní honorace i uprchlíci, kteří spekulují s výjezdním vízem do USA. Rick se o současné dění téměř nezajímá, dokud se neobjeví jeho bývalá milenka Ilsa se svým manželem Laszlem, aktivním antifašistou… Kultovní snímek nabízí milostnou romanci i napínavý politický příběh s kriminálními prvky a výjimečné herecké obsazení v čele s Humphrey Bogartem a Ingrid Bergmanovou. Casablanca sklidila už ve své době řadu ocenění a dodnes je mnoha kritiky považována za vůbec nejlepší film všech dob.

Limonádový Joe aneb Koňská Opera / Oldřich Lipský / Československo 1964 / 95 min. – Dokonalý pistolník Limonádový Joe se poprvé objevil v cyklu povídek, které Jiří Brdečka psal pro týdeník Ahoj na počátku okupace. Parodoval v nich především populární literární příběhy z Divokého západu, jež od třicátých let vycházely v oblíbené edici Románů do kapsy. Stejného hrdinu, avšak v pozměněném ději, Brdečka s úspěchem uplatnil i ve stejnojmenné divadelní hře a románu. Společně s Oldřichem Lipským se později rovněž podílel na filmovém scénáři. Vznikla tak originální komedie parodující především klišé a schematické postupy westernů.