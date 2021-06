Letní kino na Pragovce - 2001: Vesmírná odysea

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

Kultovní snímek, který stále připomíná spíše filmovou báseň než klasické sci-fi. Balet vesmírných lodí za zvuků vážné hudby, počátky lidstva, objevení tajemného monolitu, cesta do nekonečna, vzpoura lodního počítače. Stanley Kubrick se inspiroval povídkou Arthura C. Clarka a vytvořil nadčasové dílo, které lze číst i jako úvahu nad povahou lidské existence. V budoucnosti je nalezen tajemný monolit vysílající radiomagnetické vlny k Jupiteru. Právě k této planetě je vyslána expedice složená z pětice mužů a nejnovějšího počítače HALa 9000, který se přestane chovat tak, jak bylo očekáváno.

Hrají: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Margaret Tyzack, Douglas Rain, Vivian Kubrick