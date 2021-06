Letní kino na Pragovce - Nová šichta

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

„Z horníka programátorem“ je lákavý novinový titulek, má ale tato premisa šanci na úspěch? Po čtvrt století pod zemí hledá propuštěný dělník novou životní cestu.

Tomáš Hisem je jedním z mnoha propuštěných horníků. Okolí ho považuje za ztracený případ. Už po jeho poslední šichtě na něj a jeho kolegy před branami uzavřeného dolu čekají novináři – jeho zdánlivá ztracenost a nepoužitelnost do dalšího života je pro ně kuriózní anekdotou. Tomáš má ale plán. Přihlásí se na kurz programátorství, ostříhá si své dlouhé vlasy a přestěhuje se. Začne nový život. Dokumentarista Jindřich Andrš ho sledoval na každém kroku této cesty. Stal se Tomáš, který je zván do médií promlouvat o svém postupu, maskotem nefunkčního systému, jak mu vyčítají jeho bývalí kolegové, nebo se jeho snaha a energie zúročí?