Letní kino na Pragovce - Léto

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální hudební scénou hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mladý Viktor. Když se setká se svým idolem Mikem a jeho krásnou ženou Natašou, začíná léto plné hudby, přátelství a zakázané lásky. Film o začátcích skutečných kultovních kapel Kino a Zoopark měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes, zatímco režisér Kirill Serebrennikov trávil čas v domácím vězení v Moskvě.

Hrají: Yoo Tae, Irina Staršenbaum, Roman Bilyk, Filipp Advejev, Alexandr Gorčilin, Nikita Jefremov, Julija Aug, Jelena Koreněva, Lija Achedžakova, Anton Adasinsky