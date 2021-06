Letní kino na Pragovce - Kouř

Čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se diváci mohou těšit na plátno „na stříbrném podnose“ v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra, MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Praktické informace:

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se diváci mohou těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si je možné zajít do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

Mezi filmy, kterými se na sklonku osmdesátých a na začátku devadesátých let prezentovala generace nastupujících filmařů, má Kouř režiséra Tomáše Vorla výjimečné postavení. Ke komedii, která nese podtitul „muzikál totalitního věku“, se jako ke kultovnímu projektu hlásí jak generační současníci tehdy třiatřicetiletého nekonformního tvůrce, tak diváci, kteří v roce 1990 teprve dospívali.

Hrají: Jan Slovák, Lucie Bártová-Zedníčková, Eva Holubová, David Vávra, Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Šimon Caban, Aleš Najbrt, Radomil Uhlíř, Jiří Fero Burda, Martin Faltýn