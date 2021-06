Toyen: Snící rebelka v kině | Lovcova noc / The Night of the Hunter

Film, který prostřednictvím revue Positif vášnivě hájili surrealisté, neméně je však obdivovali i k surrealismu skeptičtější redaktoři z konkurenčních Cahiers du cinéma. Lovcova noc staví proti sobě dobro a zlo (viz tetování na rukou hlavní postavy), dětskou nevinnost a hrabivost dospělých. Toyen jistě přitahoval tento „iniciační“ a krutý příběh, s nádechem erotismu, v němž děti bojují proti nízkosti a fanatismu a odsuzuje bigotní a puritánskou společnost.

Cyklus Toyen: Snící rebelka v kině představuje dnešnímu divákovi dobové snímky, na něž tato nekonvenční umělkyně a vášnivá milovnice filmu ve své době chodila a z nichž čerpala inspiraci pro svá díla.

