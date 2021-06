Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky?

Pandemie ovlivnila všechny oblasti lidské činnosti. Výrazně také zasáhla kulturní sektor a aktivity kulturních a uměleckých institucí a tvůrců. Jaké výzvy připravila pandemická situace pro oblast kulturní a umělecké produkce? Co nás čeká v budoucnu, bude-li se podobná situace opakovat? Dokážeme se na ni připravit na základě získaných zkušeností? Co budeme dělat jinak a co stejně? Jaké jsou výhledy a perspektivy prezentace umělecké tvorby a kulturní produkce ovlivněné nečekanými událostmi?

Hosté:

Veronika Čechová – Cena Jindřicha Chalupeckého

Kristýna Gentnerová – Jeden svět

Lenka Hámošová – Uroboros festival

Lukáš Likavčan – FAMU, display: Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Michal Kučerák – #Datamaze

Projekt #Datamaze a festival Uroboros připravily kulatý stůl určený organizátorům kulturních akcí s cílem sdílet zkušenosti s organizací online akcí. Společně budeme hledat odpovědi na tyto otázky: Jaké výhody a nevýhody nabízí online formáty? Jak propojovat fyzické a online akce? Jaké mají organizátoři zkušenosti s hybridními formáty? Které formáty jsou efektivní? Co nás čeká po skončení pandemie? Jak zpracovat dobrou a špatnou zkušenost?