Bída a selhání otců: kam se ztratili? | Webinář

O dnešním otci se někdy říká, že je slabý, na útěku, nebo ztracený ve virtuálním světě, přičemž roli autority a symbolu pevného pořádku dávno pověsil na hřebík. Na druhou stranu ale bývá častěji ochotný projevit svým dětem bezpodmínečnou lásku, trávit s nimi čas a učit je vyjadřovat své pocity. Je proto současná doba obdobím selhání otců anebo jejich renesancí?

Jakou roli by měl otec zastávat v rodině? Jak by měla vypadat spolupráce mezi mužem a ženou? Jaký je vliv otce na výchovu dětí, co pro dítě znamená existence dobrého mužského vzoru a jak je ovlivňuje jeho absence? Poznejte unikátní a stále se měnící roli otců ve výchově a zjistěte, že rozdíl mezi otcem a tátou není pouze v pár písmenech! Známý lektor Jiří Halda nám během své online přednášky, určené ženám i mužům, přiblíží historický vývoj role otce, od období starověkého Říma až po současnost, a hovořit bude i o přechodových rituálech a pocitu osamocení dnešních mladých mužů. Společně se také podíváme i na vliv nezvyklého rozmachu technologií na otcovství, postupné stěhování do virtuální reality a nebezpečí, která tam na muže čekají.

Mgr. Jiří Halda

je učitel, speciální pedagog, logoped, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Specializuje se na děti v předškolním věku. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1993 – 2006 působil jako učitel a speciální pedagog na základních a speciálních školách a v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Od roku 2006 působí jako lektor, diagnostik, intervent a personální poradce.