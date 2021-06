Procházka - Kubismus a český dekorativismus

Rondokubismus, někdy také označovaný jako český dekorativismus či tzv. národní sloh, se stal charakteristickým stylem architektury a užitého umění období první republiky v Československu. Komentovaná procházka začne u nejvýznamnější rondokubistické stavby – Legiobanky Na Poříčí (dnes známé jako palác Archa) postavené architektem Josefem Gočárem. Připomeneme ale i další významné realizace tohoto architekta, zejména slavný dům U Černé Matky Boží – vůbec první stavbu v kubistickém stylu nebo Myšákův dům. Po cestě historickým centrem Prahy se zastavíme u dalších významných staveb, například Urbánkova domu od Jana Kotěry. Procházku ukončíme u paláce Adria od Pavla Janáka a Josefa Zascheho ve stylu rondokubismu a Art Deca.

Praktické informace

Místo setkání je před budovou paláce Archa na adrese Na Poříčí 24, Praha 1. Telefonický kontakt na průvodce bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.

Předpokládaná délka akce je 1,5 hodiny.

Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.

Lektorem komentované prohlídky je průvodce Martin Bělohradský. Průvodce nebude mít při výkladu nasazenou roušku (vládní nařízení to umožňují) a zároveň doplňujeme informaci, že už podstoupil očkování proti covid-19.

Organizátor prosí všechny účastníky této akce, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a na prohlídce dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Děkujeme!

V případě nízkého zájmu si vyhrazujeme právo akci zrušit, a to nejpozději do 48 hodin před jejím začátkem.