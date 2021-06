Vyjednávání podle modelu FBI | Webinář

V práci, v podnikání, během nákupů na trhu, ale i během nepříjemných rodinných setkání či situace, kdy vám chce jiný dovolenkař před nosem vyfouknout poslední párek ze snídaňových švédských stolů. Naše schopnost vyjednávat je denně zkoušená častěji, než si myslíme, a proto je na čase, abychom jí věnovali adekvátní pozornost.

Jak si ale uvědomit, že si situace vyžaduje vyjednávání? Jaké nejčastější chyby děláme během vyjednávání? Jak se nedat ovládnout emocemi, ale zároveň vybudovat s partnerem při vyjednávání potřebné empatické pouto? Zapomeňte na kompromisy a naučte se definovat to, co potřebujete, a tvrdě za tím jít, až dokud toho nedosáhnete! Mistr vyjednávání s dlouholetou praxí a absolvent programu vyjednávání na Harvardově univerzitě, Radim Pařík, nám ve své fascinující online přednášce přiblíží, jak zvolit vyjednávací strategii, stanovit cíle, klást jasné požadavky, zbavit se nesmyslných argumentů a vypnout mozky protistrany tak jednoduše, jako byste byli vyjednávači z FBI. Neváhejte, jde o hodně! Radim Pařík je manažer a expert v oblasti vyjednávání, jíž se věnuje už od roku 2003. Během svého působení ve vrcholovém managementu Schwarz Gruppe celkem vyjednal přes 2 000 smluv v hodnotě desítek miliard českých korun. Několikrát absolvoval trénink vyjednávání podle metod FBI včetně tréninku vyjednávání s únosci či vyjednávání mezinárodních dohod. Absolvoval program vyjednávání na Harvardově univerzitě, ale vyjednávání studoval i na University of Michigan, NYU Stern School of Business a Nottingham Trent University. Přednáší na vysokých školách v ČR a na Univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku.