Letní kino na Pragovce / každý čtvrtek po setmění

Servírujeme vám čtvrtý ročník letního kina na Pragovce. Letos se můžete těšit na plátno na stříbrném podnose v kombinaci filmů z produkce FAMU, My Street Films, Festivalu Mezipatra,

MFDF Ji.hlava a filmů s letní atmosférou.

Letní kino se koná po setmění každý čtvrtek od 17. 6. do 2. 9. 2021

Před každou projekcí se můžete těšit na předfilm z produkce My Street Films CZ.

Před projekcí si skočte do galerie, kde zrovna probíhá výstava KO-LABORACE. Galerie je otevřena každý čtvrtek otevřeny až do začátku letního kina, Kafe Pragovka také.

Projekce probíhají tradičně ve druhém zálivu Pragovky, v případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov.

Pro Pražáka představuje Pragovka a její okolí krásný výlet do Ostravy, který však trvá metrem jen 15 minut z Václaváku do stanice Kolbenova; do míst, kde se ulice jmenují zpravidla po tom, co v nich dávno zkrachovalo a v jejíchž postindustriálních prostorách působí silná umělecká komunita.