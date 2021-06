Big Thief v Praze

Jen málokteré kapele se za jeden rok povede vydat dvě úspěšné nahrávky, které obě zabodují ve výročních výběrech médií jako Pitchfork nebo The Guardian. Brooklynská folkrocková formace Big Thief vedená písničkářkou Adrianne Lenker před dvěma lety pořádně zahýbala indie scénou dvojicí desek U.F.O.F. a Two Hands.

Not, nejvýraznější skladbu z novější desky, zařadil do svého každoročního playlistu i Barack Obama. V nedávné době také vydali živé EP Live at the Bunker Studio.