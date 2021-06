Letní kino v Klubovně - Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Pohled do losangeleského podsvětí zamořeného drogovými dealery spletený do několika historek. Barevné, až nadsmyslné scény z tajemných barů, obrázky "běžného" života gangsterů, kteří musí čistit vyhrazené území pro svého šéfa, to vše je strhujícím opusem, jehož stvořitelem nemůže být nikdo jiný než hollywoodský scénárista a režisér Quentin Tarantino.