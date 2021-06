Poklad - Letní kino Lihovar

Začíná léto a to znamená kromě slunce, koupaček, sladkých drinků a nových lásek i filmy v Letním kině. V tomto roce se projekce výjimečně přesouvá do nového (dočasného) prostoru MeetFactory - areálu bývalého Lihovaru. Kromě filmů na téma Hudba a film si tak můžete užít i nové lehce postapokalyptické prostory, které na konci léta zaniknou a stanou se novou rezidenční čtvrtí.

Svoje vlastní nápoje a občerstvení si přinést můžete, na místě ale bude plně vybavený bar. Vstup na projekce je zdarma. Letní kino stejně jako v minulých letech probíhá ve spolupráci s ČRo Vltava. Dramaturgicky se na programu podílel Pavel Sladký a Matěj Samec.

Projekce probíhají každou středu od 21:30. V případě nepříznivého počasí oznamujeme přeložení / zrušení projekce na našich sociálních sítích nejpozději v 19:00.

Areál Lihovaru je otevřen od 20:00.

Poklad

Costi vede klidný život. Večer rád čte pohádky svému synovi, jejich oblíbencem je Robin Hood. Costi vidí i sám sebe jako hrdinu – ochránce utiskovaných a bijce nehodných. Jednou večer ho soused poctí nečekanou návštěvou a svěří mu tajemství. Soused Adrian je přesvědčený, že na zahradě jeho babičky je zakopán poklad. Když si Costi vypůjčí detektor kovů a pomůže mu poklad najít, dá mu polovinu toho, co najdou. Costi je nejprve skeptický, nakonec ale neodolá. Dva komplicové mají víkend na to, aby poklad vypátrali. Costi je přece hrdina a tak navzdory všem překážkám se vrhne do hledání pokladu.