Festival designové a umělecké tvorby Czech Design Week naskakuje na vlnu současného rozvolnění a vrací se do samého centra dění, a to doslova. Osmý ročník festivalu se představí v jinak nepřístupných prostorech Paláce U Stýblů (Palác Alfa) v Praze na Václavském náměstí. Ve dnech od 10. do 12. září představí současnou českou designovou tvorbu napříč různými odvětvími. Autor letošního vizuálu přehlídky Czech Design Week 2021 je běloruský designér a student Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) Sergei Gavroche. Přihlášky běží do konce července, ty nejzajímavější a nejoriginálnější návrhy obdrží pozvání na festival zdarma.



V rozmezí tří dnů od 10. do 12. září přehlídka nabídne formou panelových instalací tvorbu českých i zahraničních designérů, studentů, značek a studií napříč všemi obory designové tvorby od interiérového a průmyslového designu přes sklo, keramiku, fashion a šperk až po grafiku a vizuální tvorbu. Nebude chybět také každodenní doprovodný vzdělávací a hudební program. Letošním ročníkem totiž dominuje především snaha si festival společně s vystavujícími i návštěvníky užít. Stále opatrně a bezpečně avšak o nic míň intenzivněji než v minulých letech.



I proto se letošní ročník festivalu vrací do centra Prahy a zpřístupní jinak uzavřené interiéry funkcionalistické perly Václavského náměstí, Paláce U Stýblů, jež koncem dvacátých let navrhli architekti Ludvík Kysela a Jan Jarolím pro tehdejší knihkupce Václava Stýbla.