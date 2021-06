Vývin citových vztahů od narození do dospělosti | Webinář

Každý z nás se rodí do sítě určitých vztahů a ať už chceme nebo ne, na jejich kvalitě záleží nejen to, zda přežijeme do dospělosti, ale i to, jaká z nás bude osobnost. Způsoby, jimiž se vyrovnáváme se stresem, regulujeme úzkosti nebo navazujeme nové vztahy a vychováme další generace z velké části pramení z přežitků, které nám naši nejbližší připravili během dětství a dospívání. Které charakterové črty a modely chování však ve skutečnosti přebíráme z rodinných vztahů? Dá se vymanit z bludného kruhu rodinné toxicity?

Jaké zážitky neoddělitelně patří k naplněnému dětství? Může mít na povahu dítěte vliv i vztah s matkou před narozením? Poznejte formativní úlohu blízkých rodinných vztahů! Psychoterapeut a psychiatr pro děti a dospívající, Peter Pöthe, ve své fascinující online přednášce přiblíží nejdůležitější zážitky, které vznikají ve vztahu dítěte a matky a také významné události, které už dospělý člověk zažívá ve vztazích s blízkými osobami v průběhu celého života. Společně se také podíváme na to, jak citové vztahy s nejbližšími osobami ovlivňují růst našeho mozku a úroveň našeho psychického a tělesného zdraví.

MUDr. Peter Pöthe je psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut a psychiatr pro děti a dospívajících. Od roku 1999 působí v soukromé praxi v Praze. Je autorem několika odborných monografií a článků. Učí dětskou psychoterapii v ČR a SR. Dlouhodobě se věnuje léčbě a ochraně traumatizovaných a znevýhodněných dětí.