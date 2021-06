Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku | Webinář

Slyšíte občas od lidí věty, které vás štvou? Stává se vám, že druzí něco slíbí, neudělají to, a potom se vymlouvají? Toužíte přivést druhé k zodpovědnosti za jejich chování nebo dosáhnout změnu v jejich chování, ale bojíte se, že by to pokazilo vaše dobré vztahy? Osvojte si exaktní vědu lidské komunikace a poznejte funkce mozku skrývající se za běžným rozhovorem! Lektor a vysokoškolský pedagog Michal Dubec nám ve své fascinující online přednášce představí, jak se na proces komunikace dívají neurovědy, a přiblíží nám praktické principy práce se vztahovými signály, díky nimž dokážeme s lidmi komunikovat důrazným, ale nekonfliktním způsobem, vyhnout se hádkám a posílit samostatnost a zodpovědnost svého komunikačního partnera.

Mgr. Michal Dubec

je učitel s 21letou praxí ve výuce na základní, střední i vysoké škole. V současnosti učí v programu Učitel naživo. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k zodpovědnosti za chování a k samostatnosti, práci se skupinovou dynamikou školských tříd a pracovních kolektivů a vědomou práci s emocemi. V soukromém životě se vášnivě věnuje běhu, řezbě z dřeva a ochutnávání kávy.