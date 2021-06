OPERA JE ZPĚT! a my doufáme, že doslova "vpluje" zpátky do vašich životů. Pojďte se nechat unášet na vlnách klasiky!

Open air akce s názvem NÁRODNÍ NA VODĚ proběhne v sobotu 19. června a 26. června od 20:00. Orchestry Národního divadla a Státní opery spolu se svými sólisty představí to nejlepší, co operní repertoár první české scény nabízí.

Přivezeme vám po Vltavě to nejlepší a nejzvučnější z operního repertoáru – těšit se můžete na skvosty z českých i světových oper. Přijďte si vychutnat krásy operních skladeb z břehů Vltavy.

Celá akce bude ZDARMA.

PROGRAM 19/6

Stanoviště, kde loď na své cestě zastaví, budou celkem tři:

20:00 - mezi Střeleckým ostrovem a Kampou

20:50 - přístaviště u Rašínova nábřeží

21:20 - Smíchovská náplavka

Hudební program bude upřesněn.