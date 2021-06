Tomáš Hudeček: Městověda V.

Chystáte se být městským či regionálním úředníkem, politikem, či plánovačem? Pak musíte vědět, jak vybalancovat to, co město umí, chce a může. Umět naleznout klíčové priority rozvoje. Dobře nastavit cíle a strategie k jejich dosažení. Správně plánovat a cílit rozhodování. Všechno jsou to aspekty dobré správy (velkého) města, o kterých musí odpovědný management města, tedy právě politici, úředníci i plánovači nejvíce vědět. V poslední pátém pokračování Městovědy nás těmito tématy provede Tomáš Hudeček, bývalý primátor, vysokoškolský pedagog a v současné době také ředitel sekce rozvoje města na IPRu.

Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:

• 14 dní od ukončeného očkování

• do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19

• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.

Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.