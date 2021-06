KINO: Bauhaus Spirit - 100 Years of Bauhaus

Je to už 100 let, co byla Waltrem Gropiem ve Výmaru založena legendární škola umění, designu a architektury. Dokumentární film Bauhaus Spirit popisuje fascinující příběh této školy a zařazuje ho do kontextu našeho aktuálního kulturního vývoje. Prostřednictvím rozhovorů s mnoha odborníky dokazuje, že duch Bauhausu žije dál. Současně otevírá otázku společenské utopie. Jak chceme žít dnes, a jak budeme žít dál?

Niels Bolbrinker, 2018, 95 min. V němčině s anglickými titulky.

Promítání filmu probíhá v rámci akce Praha a Nový evropský Bauhaus, která naváže od 19.00