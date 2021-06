Camping s Ondřejem Cihlářem: Naomi Adachi a Petr Stančík

Češi vs. Japonci. Pivo nebo sake? Co ze všedního života postrádali v posledních měsících pandemie Češi? A co Japonci? Jaké jsou nejzajímavější pražské hospody? A jaké podniky navštívit v Tokiu? Další talk show, v které diskutujeme s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či jejích plánech bude o kontrastech. Herec a režisér divadla Vosto5 Ondřej Cihlář si tentokrát do CAMPu pozval česko-japonskou influencerku Naomi Adachi, která se nyní vrátila ze země vycházejícího slunce. Druhým hostem je autor knihy Praha ožralá, spisovatel Petr Stančík.