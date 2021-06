Výstava Anežky Hoškové Ruin of Romantics odkazující k nespoutaným emocím, nenaplněným snům a ideálům romantismu představí zhruba dvacet děl namalovaných technikami akvarelu a akrylu na plátně či akvarelu na papíře včetně prostorové instalace vytvořené ve spolupráci s architekty výstavy Františkem Hanouskem a Jakubem Hájkem.

Kurátory výstavy jsou Nik Timková a Jakub Hošek.

Říkala jsi, že se nerozpadneš.

A budeš nás tlačit zpět jako květiny do formy. Jsme přivázáni k okruhu, který nic nevylučuje.

Píseň, kterou mrtví slyší. Něco odolného formujícího vše v něco, co dělá čas malým. Tento jazyk je tak starý, že se toho nemůže zbavit.

Čeká na nás, než se rozhodneme. To, co budeme ctít, zatímco jsme naživu.

Sedím a dívám se, jak slzy míjí.

Nechci to překonat, chci roztrhat hvězdy na kousky. Nechci se cítit lépe…

Zakletí princové se chtějí prosekat skrz zříceninu v zástěně květů akvarelu.

Emo dude, loser, žebrák, naiva, potůček, kejklíř, magenta.

Existují v ruinách romantiky…

Výstava Ruin of Romantics potrvá do 27. července a bude otevřena denně od úterý do neděle vždy od 13 do 18 hodin.