Letní kino v Zámeckém parku - Perfect Days - I ženy mají své dny

Hrajeme film Perfect Days - I ženy mají své dny

Erika je úspěšná kadeřnice, která právě oslavila 44. narozeniny. Erika má kariéru a vypadá dobře, ale i tak jí v životě chybí muž. Ve svém okolí má ale hned několik dobrých přátel: Alice je její švagrová a nejlepší kamarádka, Viktor je manžel, se kterým už 10 let nežije, ale mají skvělý vztah, a další důležitou osobou je Richard, její homosexuální kamarád. Erika také tráví hodně času se svojí matkou. Erika si uvědomila, že by se ráda stala matkou, a protože ve svém životě nemá žádného muže, poprosila Richarda o jeho sperma. Richardovi trvalo dlouho, než si to promyslel, ale jí o Vánocích řekl, že souhlasí. S dárcovstvím souhlasil i Lumír, což je Richardův přítel. Lumír se s Richardem seznámil díky Erice, která ho dostala jako dárek k narozeninám od svojí matky. Lumír měl udělat Erice narozeninový striptýz. Když Erika řeší svoje budoucí mateřství, začne Alice řešit objevení syna, kterého se v pubertě vzdala. Adam našel Alici a začali se scházet. Adam měl dokonce dorazit na Vánoce, ale na poslední chvíli změnil plány, což Alici ranilo. Eriku trápí, že je Alice smutná, takže na Štědrý večer vyrazí do baru, kde Adam pracuje, a začne se s ním bavit. Erika si nakonec vezme Adama k sobě domů, ale on to pochopí tak, že s ním chce spát. Erika na něj ale vybalí to, že ranil Alici, a celý večer skončí fiaskem. Adam odchází velmi naštvaný. Erika se tím ale moc netrápí a začíná s Richardem plánovat jejich umělé oplodnění. Po několika dnech se ale Adam objeví u Eriky v práci a uznává, že udělal chybu a že Erika měla pravdu. Adam a Alice se tedy znovu schází. Erika má radost. Když má Erika první ovulaci, přijde k ní Richard, aby se pokusili o první oplodnění. Richardovi chvíli trvá, než se uvolní, aby mohl masturbovat, ale pak se vše podaří. Příjemný a nadějný večer pokazí hádka Eriky s její matkou. Matka Eriky nedokáže pochopit, proč chce Erika vychovávat dítě sama a navíc ji štve, že použije sperma od gaye. Hádka je to skutečně velká. Erice ten večer od pláče pomůže jen to, že se u ní objeví Adam, se kterým se tu noc dá dohromady. Erika spí s Adamem a s Richardem se snaží otěhotnět. Alice o Adamovi a Erice nic neví, a když se u Eriky náhodou objeví, Erika Adama schová a zapře ho. Adam je velmi naštvaný. Brzy po této události slaví dcera Alice narozeniny a Adam se na oslavě baví s jinou slečnou. Nakonec tam ale přeci jen nejvíc času tráví s Erikou...