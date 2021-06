Bon Jovi – From Encore Nights

Záznam zbrusu nového koncertu kapely Bon Jovi z New Jersey na velká plátna kin. Skupina z Rokenrolové síně slávy představí zcela novou energickou show, kterou ještě nikdo neviděl. Po třech dekádách na scéně si Bon Jovi vybudovali místo na rockovém výsluní a byli proto zařazeni do Rockové síně slávy i Skladatelské síně slávy. Mají za sebou více jak 130 miliónů prodaných alb, světoznámé hity jako It’s My Life, Livin’ On A Prayer či Always, tisíce odehraných koncertů v 50 zemích pro 35 miliónů fanoušků a ze vstupenek utržili přes 1 bilion dolarů.

Přístupný od 12 let.