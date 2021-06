Kouzelná Rybovka Matěje Formana - Kostel sv. Šimona a Judy

O AKCI „KOUZELNÁ RYBOVKA MATĚJE FORMANA“

JAKUB JAN RYBA Česká mše vánoční

Markéta BÖHMOVÁ / Kristýna KŮSTKOVÁ | soprán

Václava KREJČÍ HOUSKOVÁ / Marie SVOBODOVÁ | alt

Jaroslav BŘEZINA / Ondřej HOLUB | tenor

Jiří Miroslav PROCHÁZKA / Pavel ŠVINGR | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jaroslav BRYCH | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Zdeněk KLAUDA | dirigent

Matěj FORMAN | režie, scéna

Vánoce bez „Rybovky“ by byly jako vanilkový rohlíček bez vanilky, kapr bez kostí nebo štědrovečerní stůl bez zapálené svíčky. Všichni máme na Vánoce ten svůj osvědčený, zaručeně nejlepší recept. Každý z nás přidává do těsta svou tajnou ingredienci. A díky ní mají tyto svátky v každé rodině svou osobitou chuť a vůni. A to bylo i naše přání. Vytvořit Českou mši vánoční s tajnou přísadou, která ty naše a potažmo i vaše hudební svátky udělá mimořádnými. Chtěli jsme „Rybovku“ bez sentimentu, ale stále poetickou. Rozhodli jsme se hudbu Jakuba Jana Ryby spojit s kouzelným světem loutek Divadla Lampion a inscenátorem čarokrásných příběhů Matějem Formanem. Věříme, že na Vánoce s naší „Rybovkou“ nikdy nezapomenete. Představení se koná ve spolupráci s Divadlem Lampion.

konec koncertu v 19.10 hod. / v 16.10 hod.

koncert bez přestávky