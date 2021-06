Bacha, pojišťováci!

Pohodové městečko Klídek, ve kterém sídlí malá pobočka rodinné pojišťovny Šťovíček. Ta již dlouhá léta zaměstnává dvě postarší, zkušené pracovnice, které mají své staré, osvědčené metody, jak jednat s klienty. Idylka však jednoho dne nekompromisně končí, když pobočku odkoupí nadnárodní společnost, která stávající personál neprodleně přeškolí na nové, progresivní metody prodeje. Tou dobou se do městečka náhodou dostane pan Zabloudil, kterému se rozbila navigace. V budově zbrusu nové pojišťovny vidí svoji spásu a tak se rozhodne, že ji navštíví. To ale vůbec netuší, co jej všechno na této pobočce čeká. Dokáže se vymanit ze spárů nadnárodně proškolených pojišťovacích profesionálů a hlavně za jakou cenu?

Ne vždy totiž platí, že: „Za zeptání nic nedáš!“

Osoby a obsazení:

Jarmila Rychlá – Milena Kleinerová

Růžena Klidná – Radka Stupková

Pavel Zabloudil – Ivan Remta

David Mazaný a Helmut Habsüchtig – Jan Bartoška

Denisa Krásná – Bára Fišerová

Džejn Nebojácná a Helga Nowatchek – Hana „Světluška“ Tesárková nebo Rita Jasinská