Cthulhucén je originální show gigantických rozměrů, jež pod záhyby zábavy skrývá tajemství. Měli jste někdy pocit, že něco nesedí? Že se na popud něčeho neznámého ženete za zářícím cílem, o kterém si nejste jisti, jestli tu byl odjakživa, nebo se objevil před minutou? Sníte o bohatství, adrenalinu, úspěchu, pohodlí, uznání? A co když to není váš sen? Vždyť vy jste vzhůru, ale něco jiného leží v hlubinách a spí. Nemyslete na to.

Vstupte do světa soutěživosti a cenných výher, ve kterém hrají roli přesnost, rychlost a vaše sympatie. Nechte se stáhnout do hlubin reklamního a zábavního světa, ovládaného vlastním rytmem a zákonitostmi, virtuálními obchody a vírou v sebe sama.

Sestupte na místo, kde se sny plní.