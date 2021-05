O AKCI „SLAVNÉ FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE OD MELODY QUARTETTU“

Melody Quartett

Dana Jelínková – I. housle, Petra Bohm – II. housle,

František Jelínek – viola, Barbora Soukupová – violoncello

.

PROGRAM:

SHREK – Cohen: Hallelujah

TITANIC – Lincke: Wedding Dance

MISSION IMPOSSIBLE – Schifrin: Main theme

MOULING ROUGE – Mc Gregor: Tango de Roxanne

STAR WARS – Williams: The throne room – End Title

SCHINLERŮV SEZNAM – Williams: Main theme

INDIANA JONES – Williams: Raiders March

KMOTR – Morricone: Love theme

STATEČNÉ SRDCE – Horner: A gift of a Thistle

JAMES BOND 007 – Norman: Main theme

POSLEDNÍ Z MOHYKÁNŮ: Jones: Promentory

SEDM STATEČNÝCH – Bernstein: Main theme

LVÍ KRÁL – Groban: You raise me up

HRA O TRŮNY – Djawadi: Main Theme

QUEEN – Show must go on (Bohemian Rhapsody soundtrack)

ukázka z koncertu:

https://www.youtube.com/watch?v=HUAwPp1F4uc