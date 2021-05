Jane Bunnett & Maqueque

Tento plně ženský kolektiv vede veteránská ikona jazzu, sopransaxofonistka, flétnistka, skladatelka a hrdá Kanaďanka Jane Bunnett. S pěti cenami Juno, třemi nominacemi na Grammy a Officer of the Order of Canada (kanadské nejvyšší civilní ocenění) se Jane rozhodla věnovat tomu, aby Maqueque přivedla do světa.

Spoluprací s kubanskými interprety se Jane věnuje přes 30 let