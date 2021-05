Sheila Jordan & Cameron Brown

Vyrůstala v chudobě v Pensylvánském uhelném revíru a už v dětství začala zpívat, v době dospívání napůl profesionálně v detroitských klubech. Od počátku byla pod vlivem Charlieho Parkera a vliv na ni měli hlavně instrumentalisté, nikoliv zpěváci. Většinou pracovala s černými hudebníky a přestože bělošská komunita měla výhrady, vytrvala. Stala se členkou vokálního tria Skeeter, Mitch And Jean, které zpívalo verze Parkerových sól podobně jako pozdější Lambert, Hendricks And Ross.

Začátkem 50.let se přestěhovala do New Yorku a provdala se za Parkerova pianistu Duka Jordana a studovala u Lennieho Tristana, a své první nahrávky natočila počátkem 60.let. Jedna z nich byla pod vlastním jménem, druhá „The Outer View” s Georgem Russellem obsahovala slavnou 10 minutovou verzi „You Are My Sunshine".

V polovině 60.let se zabývala jazzovými liturgiemi zpívanými v kostelech a prací v klubech, její repertoár však oslovoval jen omezenou část jazzových příznivců. Teprve na konci 70.let začalo jazzové publikum chápat její nekompromisní styl a její popularita rostla – stejně jako nahrávky, včetně alb s pianistou Stevem Kuhnem, k jehož kvartetu se připojila, a alba „Home“ obsahujícího výběr básní Roberta Creeleyho zhudebněných a zaranžovaných Stevem Swallowem.

Duo z roku 1983 s basistou Harvie Swartzem „Old Time Feeling“ zahrnuje několik standardů, které Jordan pravidelně uvádí ve svém live repertoáru, zatímco v „Lost And Found“ z 90. let vzdává hold svým bebopovým kořenům. Oba soubory skladeb ukazují její jedinečné charakteristické hudební rysy, jako časté a neočekávané rozsáhlé změny výšky tónu, které mají stále tendenci mást nezasvěcené publikum. Její preference basového a hlasového nastavení vedlo k další pozoruhodné spolupráci s basistou Cameronem Brownem, s nímž více než 20 let vystupovala po celém světě, a vydali spolu live alba „I’ve Grown Accustomed to the Bass“ a „Celebration“. Jordan, naprosto nenapodobitelná, je jednou z mála jazzových zpěvaček, které si nic jiného než toto označení plně zaslouží.