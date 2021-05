Dne 27. května ve Fotograf Gallery proběhne vernisáž skupinové výstavy Of Walking in Ice, pojmenovaná podle stejnojmenného románu Wernera Herzoga. Výstava potrvá až do 25. srpna a její součástí je doprovodný program ve formě přednášky, procházky, zábavných her pro děti či výzvy s ekologickým podtextem.

Město se za poslední rok změnilo k nepoznání. Zakódované rutiny pohybu a interakce přestaly platit. Tvrdý restart. Nepravidelně se proměňující restrikce pohybu a zákazy vycházení – nesystematicky vynucované nebo ignorované policejním dozorem – radikálně posunuly z běžných os dlouhodobě etablované hranice chápání pojmu veřejný prostor.

Skupinová výstava “Of Walking in Ice” nahlíží na město skrze sérií narativních filmů od skupiny mezinárodních umělců z mnohočetných historických, nedávných i současných perspektiv a ukazuje proměny vlivů urbanismu a architektury na jednotlivce i společnost. Nabízí tak fragmenty komplexního narativu pojímajícího město jako organickou entitu formující kolektivní psyché společnosti.