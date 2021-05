The Playground of the Unconscious Self je sólová inscenace využívající techniky klaunérie a inspirovaná tancem butó. Představení vás zavede do niterního světa jednoho člověka a nabídne jeho intimní pohled na prožívání řady všedních zkušeností: zážitky z dětství, traumata, milostné příběhy, sexuální touhy, cílevědomost, náhodnost. Tvůrce: Arman Kupelyan

Premiéra: 1. 6. 2021, Alfred ve dvoře

