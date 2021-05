Yuri Dojc: Jak uspět s fotografií ve světě | Webinář

Co začalo jako letní brigáda sbírání jahod v Anglii se hrou osudu změnilo na objevení celoživotní vášně, kreativní realizace, úspěchu a uznání. Yuri Dojč patří mezi nejznámější a nejetablovanější kanadské komerční a umělecké fotografy a tvořil pro společnosti jako American Express, Canon, Kodak, Porsche či Panasonic jako i pro reklamní agentury po celém světě. Jak se začala jeho cesta a kvůli čemu si vybral právě Kanadu? Proč jako student psychologie přesedlal ke studiu fotografie? Jak se dostal k reklamní fotografii a čím se dokázal odlišit od konkurence? A jak se mu podařilo prorazit na mezinárodní scéně? Naučte se hledat příběh v hledáčku fotoaparátu a zjistěte, že když člověk dělá to, co ho baví, mohou se dít zázraky! Yuri Dojč nám ve své online přednášce přiblíží, co podle něj dělá dobrého fotografa, kde čerpá inspiraci a jak definuje fotografický „zen moment“, ale vysvětlí také, proč přesedlal z reklamní fotografie k osobnějším motivům a uměleckým zobrazením společenských témat a co ho naučila fotografie, cestování a život v zahraničí.

Yuri Dojč je slovensko-kanadský umělecký a komerční fotograf. Narodil se ve východoslovenském městě Humenné. V letech 1966 až 1968 studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1968 cestoval na letní brigádu do Anglie, kde zůstal poté, co vojska Varšavské smlouvy obsadila Československo. Po přestěhování se do Kanady studoval fotografii na Ryerson Polytechnical Institute v Torontu (1971 až 1974). V roce 1975 si otevřel vlastní fotoateliér a nastartoval svou úspěšnou kariéru, založenou na jeho nenapodobitelně drzém, ale rozmarném stylu fotografie. Tvořil a pracoval pro společnosti jako FedEx, American Express, Canon, Seagrams, General Motors, Eastman Kodak, Porsche, Club Med, Brooks, Panasonic, jako i pro reklamní agentury po celém světě. Ve své osobní tvorbě se věnoval například černobílému aktu, fotografování kanadských válečných veteránů či fotografování lidí, co přežili holokaust. Vydal několik knih: Marble woman (1993), American Dreams (1996), Eros a fotografia (2003), Reflection (2006), Live the World (2009), Honour (2010). Fotky z jeho cest ve Rwandě publikoval francouzský deník Libération. Vystavuje na obou stranách Atlantiku a jeho tvorba je součástí permanentních kolekcí v Kanadské národní galerii, Kongresové knihovně ve Washingtonu či v Rotschildově nadaci ve Spojeném království.