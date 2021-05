Snažíme se všechno stihnout a to, co jsme nestihli, dohonit. Nestačí být dobří, zítra musíme být lepší. Chceme jít s dobou, ale ta nás už dávno předběhla. Nemůžeme se zastavit, nemůžeme spát, nemůžeme si sednout a vypít si v klidu šálek kávy a přečíst si od začátku do konce alespoň jeden článek (už teď je pro vás tahle věta dlouhá, přiznejte se). Musíme běžet, protože nemáme čas. Nemáme čas, protože ten pořád běží. A získat ho je běh na dlouhou trať. Běh, při kterém se vyplavují do těla endorfiny, takže tenhle styl života milujeme. Natolik, že i když pandemie dokázala čas zpomalit, běžců přibývá.

V mezinárodně obsazené inscenaci se na scéně setkávají americká akrobatka Mandi Orozco, která působila několik let v Cirque du Soleil, americký akrobat a dlouholetý člen Cirku La Putyka Ethan Law, vítěz České taneční platformy 2019 Viktor Černický, Tina Afiyan Breiová, která spolupracovala se světoznámými režiséry (Roberto Olivan, Thomas Ryckewaert), a objev současné české taneční scény Sabina Bočková, nedávno nominovaná do úzkého výběru prestižního festivalu Aerowaves. Inscenaci režíruje Vít Neznal, od roku 2020 kmenový režisér Cirku La Putyka, který se podílel na většině aktivit souboru v době koronavirové krize.