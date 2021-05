Vliv raného dětství na vývin mozku a chování | Webinář

Často si neuvědomujeme, že ve věku, kdy se pomaličku stavíme na nohy, váhavě vyslovujeme první slova a objevujeme taje speciálního vynálezu zvaného nočník, náš mozek úpěnlivě pracuje na tvorbě osobnosti, jíž se jednoho dne staneme. Svědomitá a láskyplná péče či zanedbávání ze strany rodičů, ale i životní události a zdánlivě malé stresy, utváří architekturu mikroskopických detailů v mozku dítěte, jež mají různý efekt na jeho vývin, chování a schopnost učit se v dětství i v dospělosti. Dá se tedy říct, že z pohledu neurologie závisí to, čím jsme, na tom, kde jsme dosud byli. Zjistěte, jak dítěti zabezpečit co nejlepší start do života a obeznamte se s neurobiologickými aspekty sociálního a emocionálního vývinu dětí! Psychiatrička a psychoterapeutka Natália Kaščáková nám v naučné online přednášce přiblíží dopady raného stresu a psychického traumatu na vývoj mozku, chování a sociálního fungování dítěte, zjistíme také, co naopak napomáhá budování odolnosti a zdravému vývoji, a zabývat se budeme i dynamicky se rozvíjející disciplínou epigenetiky.

MUDr. Natália Kaščáková, PhD. je psychiatrička a psychoterapeutka v soukromé praxi, kde se věnuje převážně dospělým pacientům s depresivními, úzkostnými, psychosomatickými a vztahovými těžkostmi. Od roku 2015 se věnuje výzkumu na Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde od r. 2021 působí jako odborná asistentka. Výzkumně se věnuje zkoumání souvislostí mezi traumatizací v dětství a pozdějším životě, vztahovou vazbou, odolností a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.