Kabaret Pot a Lesk aneb azyl pro všechny druhy umění

Voláme do světa, že otevíráme a jsme připraveni hrát. Voláme do světa, že vás potřebujeme, pokud vy potřebujete nás. Voláme do světa, že s klidem k lidem. Voláme, zpíváme, tančíme, dezinfikujeme, staráme se, zkoušíme a stavíme! Stavíme novou střechu pro živé umění a kulturu v době pandemie – Azyl78.

Stejně jako po první vlně uzavření i nyní otevíráme Kabaretem Pot a Lesk v podání Cirku La Putyka a hostů v režii Rosti Nováka ml. První možnost po mnoha měsících vidět soubor pohromadě a to na jevišti, v 3D a to dokonce bez brýlí pro virtuální realitu. A navíc se to vše odehraje v našem zbrusu novém stanu Azyl78, který jsem pro vás po celý poslední rok chystali. Premiéra, kolaudace, house-warming v jednom.

Uvidíte oslavu, oslavu vrcholnou akrobacií, tancem a živou hudbou. Na vlastní oči. Pokřtíme společně toto nové magické místo. Ukážeme vám šapitó v celé jeho kráse, hloubce, výšce, šířce, barevnosti. Uvidíte nás na místech, kde byste si nás nikdy ani nepředstavili. Budeme všude, bude nás plno – protože jsme naplněni touhou se o to s vámi podělit. Setkáte se s týmem Jatek78, Cirk La Putyky, projektu Naživo.

Během prvního večera 25. května se opět po roce spojí naše online i offline aktivity. Akce bude totiž zároveň natáčená a streamovaná v rámci Filmu Naživo.