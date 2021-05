The Sheepdogs v Praze

The Sheepdogs jsou na scéně od roku 2004, vydali celkem šest alb a jsou držiteli čtyř výročních kanadských cen Juno Awards, vystoupí v Praze.

Zlom v jejich kariéře přišel v roce 2011, kdy vyhráli fanouškovskou soutěž o titulní stranu magazínu Rolling Stone, jejich čtvrté eponymní album z roku 2012 zdolalo vrchol kanadské hitparády. Letos se The Sheepdogs vrátili na scénu s novým singlem Keep on Loving You, který je předzvěstí v pořadí sedmého alba, které vyjde ještě letos.

„Doufáme, že vás tahle nahrávka v časech smutku a potíží potěší. Keep on Loving You je o hledání útěchy v naší osobní svaté trojici: rodině, přátelích a rock’n‘rollu.“