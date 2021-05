Letní kino ke Dni dětí: JEŽEK SONIC - Praha Satalice

Venkovní akce jsou nyní za určitých podmínek dovoleny, proto zveme všechny otestované děti na promítání do Komunitního centra Jiřího Hubače.

ANO, je to trochu pozdě, ale věříme, že jednou za rok dovolíte dětem delší večerku - dřív by film nebyl vidět.

NE, nebudeme dělat dětské soutěže a atrakce jako obvykle, protože při nich nejsme schopni garantovat nastavené hygienické podmínky.

ANO, víme, že to je spíš pro větší děti, ale jsme rádi, že můžeme zorganizovat aspoň něco.

Budou připraveny lavice, ale pokud chcete zajistit svým dětem větší prostor, vezměte si VLASTNÍ DEKU NEBO ŽIDLIČKU.